Lieux secrets et interdits

A l'heure d'Internet, notre monde semble avoir perdu tous ses mystères. En réalité, l'étrange et le secret sont loin d'avoir disparu, il faut seulement les chercher au bon endroit... Qui n'a jamais rêvé de parcourir la jungle à la recherche de territoires jamais explorés comme l'île des Sentinelles ? De savoir où sont conservés les secrets atomiques et les virus mortels ? Ce que contiennent les réserves des grands musées et les Data Centers ? Qui se cache derrière le réseau Echelon ? Connaissiez-vous l'existence d'une salle interdite à Pompéi ou du cabinet secret de Catherine II de Russie ? L'objectif poursuivi par le centre généalogique des Mormons ou la réserve de Svalbard ? Nombreux sont les sites difficiles voire totalement interdits d'accès pour des raisons militaires, économiques, scientifiques, naturelles ou tout simplement parce qu'ils sont réservés aux seuls initiés... Poussez la porte et partez à leur découverte !