Marvel Visionaries : Steve Ditko - COMPTE FERME

L'un des plus grands visionnaires de l'écurie Marvel est très certainement Steve Ditko, cocréateur des personnages de Spider-Man et du Docteur Strange ! Mais son imagination débridée est aussi allée s'aventurer du côté de la science-fiction, et jusqu'au bout de sa carrière, il s'est intéressé aux héros les plus atypiques de l'univers Marvel, comme Speedball et Ecureuillette ! En novembre, Panini Comics rend hommage à deux des plus importants créateurs de la Maison des Idées. Steve Ditko, l'un des partenaires privilégiés de Stan Lee (concepteur entre autres du célébrissime costume de Spider-Man) a opéré dès le début des années 60 et sa carrière a duré une trentaine d'années. Cet album souvenir qui lui est consacré contient des épisodes rares.