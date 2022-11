Les légendes du basket

Revivez les plus grands matchs de ces dernières années, les plus beaux moments et les finales les plus grandioses ! De Kareem ABDUL-JABBAR à Russell WESTBROOK, retrouvez tous les plus grands joueurs, les équipes exceptionnelles et les matchs fabuleux qui ont marqué l'histoire du basket et ému des millions de spectateurs. De Kobe Bryant à Boris Diaw sans oublier évidemment LeBron James, Earvin " Magic " Johnson, Michael Jordan et notre Tony Parker, partez à la découverte de leurs exploits ! Revivez les plus grands matchs de ces dernières années, les plus beaux moments et les finales les plus grandioses ! Quelques exemples : - La légendaire finale olympique aux JO de Munich en 1972 entre les deux blocs, URSS-USA (51-50), alors que les Soviétiques étaient menés à trois secondes de la fin... et une rocambolesque conclusion ! - Un Magic Johnson stratosphérique lors du All Stars Game en 1992 ; - La "Dream Team" américaine et sa première médaille d'or aux JO de Barcelone en 1992 ; - Le "Flu Game" de Michael Jordan, pourtant malade, en juin 1997, avec 38 points avec les Chicago Bulls ; - Les Bleues remportent l'Euro féminin en 2001 ; - Les filles de Valenciennes à leur tour sur le toit de l'Europe en 2002 ; - Les San Antonio Spurs remportent le titre en NBA, avec un Tony Parker premier Français à être sacré outre-Atlantique ; - L'Argentine championne olympique en 2004 à Athènes, en brisant lé règne absolu des Américains ; - La finale la plus renversante en NBA en 2010, entre les Lakers avec Kobe Bryant, longtemps menés au meilleur des 7 manches, et les Celtics ; - Victoire inédite des Bleus à l'Euro 2013 en Slovénie, lors de la finale contre la Lituanie (80-66) ; - Les Bleus réussissent l'exploit aux Jeux de Tokyo en juillet 2021 de battre les Etats-Unis au premier tour (83-76).