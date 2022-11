Roaditude N°14 : A demain, la route - Hiver 2023

Au sommaire de ce numéro : Rencontre : La route du futur, selon Marc Atallah de la Maison d'Ailleurs Focus : Le domaine des jeux vidéo investit l'univers de la route Avenir : Mythologie La Route de Cormac McCarthy Mythe : La Route de Cormac McCarthy Dans le rétro : Halliburton, en éléphant à travers les Alpes Marquage : Harley et les femmes Road trip : Alaska, The Top of the World Highway Carnet de route : l'actu du bitume Fiction : Une nouvelle originale de Fanny Desarzens, illustrée par Maeva Rubli