Pol Polaire Tome 2 : Le Mystérieux Docteur Plastique

Une aventure en mer sur fond de plastique. Le pôle Nord a disparu. Pol, les jumeaux et oncle Bob dérivent vers le grand large. La petite famille doit improviser pour se nourrir tout en gardant espoir que les courants la portent jusqu'à maman Lili. Entre les orques affamés et les méduses qui piquent, la pêche ne réussit guère à Pol Polaire. Heureusement que Brigitte la phoquesse est là pour fournir les repas ! Sait-elle quelque chose à propos de Lili ? Pendant que tout le monde scrute l'horizon pour tenter d'apercevoir un bout de terre, une autre espèce n'est jamais loin... l'homme ! Mais plus on les approche, plus on déplore leurs méfaits sur la nature. Pris au piège du plastique polluant, la joyeuse troupe devra finalement s'en remettre aux pinces d'un crabe pas comme les autres... Ce deuxième tome, plein d'humour, qui sensibilise les jeunes et les moins jeunes à l'écologie en leur faisant découvrir les animaux du Grand Nord, nous invite à suivre les mille et une péripéties d'une famille touchante et givrée.