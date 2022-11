Dans ce livre, la cheffe Hawa Hassan et l'autrice culinaire Julia Turshen vous présentent 75 recettes et histoires des "bibi's" ou grands-mères de huit pays africains : l'Afrique du Sud, le Mozambique, Madagascar, les Comores, la Tanzanie, le Kenya, la Somalie et l'Erythrée. Ces huit nations sont la colonne vertébrale du commerce des épices, notamment du poivre et de la vanille. Les autrices nous emmènent à la rencontre de femmes comme Ma Shara, qui montre aux touristes le "vrai Zanzibar", en leur enseignant à faire son célèbre pain Ajemi aux carottes et poivre vert ; Ma Vicky, qui vit désormais à New-York et fait du Matoke (plantains mijotés avec des haricots et du boeuf), pour amener les saveurs de Tanzanie jusque chez elle, en Amérique ; et Ma Gehennet d'Erythrée, qui partage sa recette de Kicha (pain érythréen) et de Shiro (ragoût de pois chiches moulus). A travers le récit d'Hawa - et de sa propre histoire en miroir -, les femmes et les recettes prennent vie sous vos yeux. Dans In Bibi's Kitchen, ce sont les histoires de famille, la guerre, les pertes, la migration, les refuges et les sanctuaires qui s'expriment et transparaissent dans ces recettes de grands-mères.