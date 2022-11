Généreuse et ensoleillée, la cuisine grecque est l'une des plus appréciées. Certains s'aventurent même (et peut-être à juste titre) à la considérer comme la meilleure du monde ! Quoiqu'il en soit, elle n'est sûrement pas mieux représentée que par le Grand Café d'Athènes : ses auteurs vous livrent ici 100 recettes grecques revisitées au goût du jour qui vous transporteront directement dans la cité d'Athéna ou sous le soleil des Cyclades. Au menu : Tzatziki, crème d'olive Kalamata, pita grillée, Salade melon, pastèque, feta givrée, baby menthe, Salade de chou-fleur rôti, quinoa noir, galomhithiza, Kalamaraki (encornets frits), Poulpe grillé, fava acidulé, aneth, mayonnaise au piment fumé grec, Tomato-keftedes, Tyropita (tourte aux fromages grecs), Kotoupoulo (poulet grillé horiatiki), Fish'n'greek, romaine croquante, concombre, Yaourt grec glacé au miel de thym, granola maison, Athenian Sunset, etc. Kali Oreksi !