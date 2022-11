La femme de l'officier

Chaque matin, derrière la fenêtre de sa cuisine, Annaliese regarde son mari partir au travail. Médecin au camp de concentration de Dachau, Hans porte désormais l'uniforme noir des SS. Annaliese se sent prise au piège d'un mariage sans amour et de cet homme devenu froid et insensible qu'elle ne reconnaît plus. Lorsqu'un détenu de Dachau est envoyé pour travailler dans leur jardin, la vie de la solitaire Annaliese bascule. Alexander lui raconte la vérité sur l'horreur du camp. La faim, le froid, la mort... Horrifiée, la jeune femme jure de tout faire pour le sauver. Au fil des jours, dans ce monde d'une noirceur infinie, Annaliese devient la lumière d'Alexander. Et des sentiments réciproques grandissent, mettant leurs vies en danger. Pour espérer échapper à leur destin et retrouver la liberté, ils vont devoir être prêts à tous les sacrifices...