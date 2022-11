Edens Zero Tome 22 : Ether de toutes choses

Après avoir embarqué Laviria et Hawley d'Oracion Seis, l'Edens Zero part à l'assaut de la planète Lendard. Malheureusement, l'équipage est accueilli par une armada de dragons commandés par God Akunera, l'un des six Généraux galactiques démoniaques ! Au même moment, Erzy parvient tant bien que mal à franchir les barrières de défense de Lendard. Elle affronte Ziggy, mais ne parvient pas à le vaincre. Shiki et trois de ses amis finissent par atterrir sur la planète où les Quatre Etoiles noires du Grand Démon les attendaient... La grande opération "Croque-étoile" a-t-elle encore une chance de réussir ? !