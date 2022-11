Chihayafuru T40

Après un combat acharné, Chihaya décroche son ticket pour défier la Queen mais n'aurait jamais pu imaginer le lieu où la talentueuse Shinobu l'attend : une plaine aride et déserte, sans personne autour d'elle. Cette dernière fait une proposition à Chihaya, une offre qui doit permettre à la Queen de devenir la première joueuse professionnelle de Karuta du pays. Pendant ce temps, après une victoire chacun, Taichi et Arata se disputent une troisième et ultime manche qui les force à regarder enfin en face ce qu'ils éprouvent pour ce sport... et l'un pour l'autre.