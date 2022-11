Vampires, lycans, gargouilles Tome 4 : Veso

Enlevé par des vampires, présumé mort par les siens, le vamplycan Veso doit faire appel à une créature qu'il déteste presque autant que ses ravisseurs pour s'évader : une humaine. Mais Glenda s'avère pleine de surprises, et il accepte de l'escorter à travers les terres sauvages de l'Alaska. Perturbée par l'idée qu'elle a sans doute des origines vampires, et que son cousin éloigné veut la marier de force pour perpétuer son sang, la jeune femme se raccroche à Veso. Lui seul peut la protéger, mais s'il se porte garant de sa survie, elle risque cependant de perdre son coeur en échange... " Les livres de Laurann Dohner sont plus que fantastiques ! " Dearauthor. com " Comment ne pas aimer Laurann Dohner ? Son style est drôle et sexy, et ses romances paranormales sont fabuleuses. " Addicted to Romance