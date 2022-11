Le Bouillonnant Catalogue des pirates

" Mon cher petit, A l'idée que Phil la Fouine ait pu s'emparer du trésor de ton grand-père, mon sang bouillonne ! Cet infâme pirate, ce rat-de-cale, ce capitaine de planche à voile déshonore notre profession ! Pour te lancer à sa poursuite, il te faut le meilleur des équipages ; des hommes et des femmes qui ne reculeront devant rien pour mettre la main sur ce gredin. Voici un catalogue dans lequel tu trouveras ton bonheur. Barbe Noire " Dans ce bouillonnant catalogue, vous ferez la connaissance de Jack le Sanguinaire (pas si sanguinaire que ce qu'il voudrait nous faire croire), Mo le Morse (qui sait profiter à merveille de la très rare et étrange maladie dont il est atteint), Bonny M (qui maîtrise tous les pas de la Macaréna)... ainsi que 22 autres pirates hauts en couleur et prêts à en découdre !