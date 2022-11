La première aventure de Sherlock Holmes. Une étude en rouge

L'histoire débute à Londres en 1878. Le pauvre Dr Watson revient des Indes complètement désargenté. Alors qu'il est au bord du désespoir, il fait la connaissance d'un certain Sherlock Holmes, un type fantasque lui aussi à la recherche d'un colocataire. Les deux hommes viennent de s'installer au 221 Baker Street quand l'un des meilleurs limiers de Scotland Yard fait appel aux talents du détective Sherlock Holmes pour l'aider à résoudre une sombre affaire de meurtre. Ensemble, le Dr Watson et Sherlock Holmes vont mener l'enquête. Grâce à une habile mise en abîme, Sir Arthur Conan Doyle nous transporte d'une ambiance londonienne victorienne au Nevada des années 60 ; une sorte de western avant l'heure ! Quinze illustrations et vingt-cinq croquis réalisés à l'encre et à l'aquarelle par Vincent Mallié viennent donner vie au plus célèbre des détectives.