X Men : X Lives / X Deaths of Wolverine T01 (Edition collector) - COMPTE FERME

Logan. James Howlett. L'Arme X. Le mutant qu'on appelle Wolverine a eu bien des vies, a pris de nombreuses identités, et voilà que son avenir se mêle avec son passé ! Afin d'empêcher la mort d'un personnage-clé de l'histoire mutante, Logan va entreprendre un voyage dans le temps qui l'emmènera en divers moments de son existence ! Cette saga en deux tomes reprend le principe du tandem de mini-séries qui a inauguré la période mutante actuelle, House of X et Powers of X. Mêlant passé et futur, la trame va et vient entre plusieurs moments de l'histoire de Logan et révèle son lot de surprises. Certaines aventures célèbres du populaire mutant seront ainsi revisitées.