La cité silencieuse

Il y a 60 ans, à Bagneux, des ouvriers coulent les premiers bétons d'une nouvelle cité. La Pierre Plate incarne alors l'espoir d'un monde meilleur. La déception n'en sera que plus cruelle : la cité vieillit mal, le "vivre ensemble" s'étiole. Aujourd'hui le rêve du Grand Paris s'est emparé de la ville, le terminus de la ligne 4 arrive à Bagneux et la Pierre Plate est en travaux perpétuels : rénovation, destruction partielle, reconstruction... Pendant trois ans, Charles Haquet et le photographe Jean-François Fourmond ont arpenté la cité, rencontré ses habitants, les "historiques" et les nouveaux venus. Ils leur ont confié leur rapport au lieu, leurs espoirs, leurs doutes, leurs secrets et la façon dont ils vivent cette révolution urbaine. Leurs histoires racontent la France des Trente glorieuses et sont souvent des leçons de vie, des portraits magnifiques et sensibles, loin des caricatures sur les "banlieues" .