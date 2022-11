Reign of X T22

Quand l'Empire Shi'ar appelle les X-Men à l'aide, une équipe inattendue est envoyée à la rescousse. Qui sont les X-Men secrets de Solar et Rocket ? Les Maraudeurs tirent leur révérence... avant un nouveau départ ? Kate Pryde doit former une nouvelle équipe de mutants pour voguer sur les mers. De leur côté, les Nouveaux Mutants se remettent de l'affrontement contre le Roi d'Ombre, tandis que l'équipe officielle des X-Men affronte M. O. D. O. K. ! Après DAWN OF X, REIGN OF X referme ses portes, mettant fin à la deuxième grande phase de la nouvelle ère mutante imaginée par Jonathan Hickman. Les séries régulières reviendront dès le mois prochain avec DESTINY OF X, mais dans l'intervalle, c'est Wolverine qui sera à l'honneur avec les deux numéros de WOLVERINE : X LIVES AND DEATHS OF WOLVERINE !