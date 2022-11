Devil's Reign T03

Pour conquérir New York, Wilson Fisk s'est assuré le soutien des criminels les plus sanguinaires et les plus dangereux de l'univers Marvel. Mais alors qu'il avait jusque-là réussi à garder le contrôle, tout bascule. Va-t-il devoir demander de l'aide aux héros qu'il a battus ? C'est mal connaître le Caïd ! Ce dont on peut être sûrs, c'est que les conséquences pour l'univers Marvel seront nombreuses ! Suite et fin du gigantesque événement qui a frappé l'ensemble des héros new-yorkais en cette fin d'année ! Née dans les pages de la série Daredevil telle qu'imaginée par Chip Zdarsky, la saga a débordé sur l'ensemble de l'univers Marvel, et New York ne s'en remettra pas de sitôt ! Comme d'habitude avec nos crossovers, vous avez le choix : format simple et broché ou collector et cartonné ?