Venom T08 : King in Black

Que va-t-il arriver à Eddie Brock, maintenant qu'il est confronté au Dieu des Symbiotes, le terrifiant Knull ? Alors que le Roi en Noir ravage la Terre, personne n'est plus concerné par l'invasion que Venom, car la vie de son fils Dylan est en jeu. Venom survivra-t-il à la confrontation, ou devra-t-il faire le sacrifice ultime ? La boucle est bouclée ! Le mois où nous vous proposons les débuts de la nouvelle série de Donny Cates dans l'album 100% MARVEL HULK T01, s'achève la saga qu'il a tissée au travers des albums VENOM, ABSOLUTE CARNAGE et KING IN BLACK. Plus rien ne sera jamais comme avant pour Eddie Brock et le célèbre symbiote !