Atlas Obscura de la gastronomie. Un voyage à travers les plus grandes curiosités gastronomiques du monde

Entre spécialités culinaires pittoresques, festivals de mets et musées gourmands, les esprits curieux de la communauté Atlas Obscura servent un festin de merveilles à picorer. Préparez-vous au lancer de panses de mouton (haggis) en Ecosse, à voir les moutons à queue grasse du Liban et à découvrir l'histoire des cantines communistes chinoises. Mais goutez aussi au gâteau-semelle mongole, aux cosmétiques comestibles en Egypte et aux étranges confiseries mexicaines. Gastro Obscura révèle la cuisine - au carrefour de l'histoire, de la politique, de la culture et des diasporas - en 6 continents, 122 pays et 1 000 récits gourmands captivants.