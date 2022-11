L'incroyable destin de Joséphine Baker, artiste libre et engagée

La vie de Joséphine Baker, riche et tumultueuse, et sa personnalité, engagée, passionnée, nous sont racontées à travers 5 chapitres : -Son enfance malheureuse à Saint-Louis aux Etats-Unis -Sa découverte de la vie d'artiste -Son arrivée à Paris et le succès phénoménal qu'elle y rencontre -Son engagement au sein de la résistance pendant la Seconde guerre mondiale -Ses engagements, contre la ségrégation raciale et pour l'égalité des droits entre les Blancs et les Noirs, aux côtés de Martin Luther King. 5 pages doc complètent ce roman : -Les Noirs américains, victimes du racisme -Des musiques et des danses afro-américaines -Paris pendant les années folles -Un château de rêve -Une artiste aux multiples talents