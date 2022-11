Entouré de ses fidèles compagnons de route, François-Régis Gaudry s'attaque à la capitale ! On va déguster Paris, c'est à la fois... - UN MODE D'EMPLOI Tout ce qu'il faut savoir pour croquer Paris - UNE ENCYCLOPEDIE 255 sujets sur les lieux, les personnages et les événements historiques qui ont façonné la gastronomie parisienne - UN GUIDE GASTRONOMIQUE 2 050 adresses de restaurants et de commerces de bouche - UN REPERTOIRE DE RECETTES 88 classiques parisiens : blanquette de veau, paris-brest, croque-monsieur, sauce Bercy... - UN INVENTAIRE DU TERROIR Tous les produits franciliens : chou de Pontoise, asperge d'Argenteuil, miel du Gâtinais, brie de Meaux... - UN CARNET DE DEGUSTATION Nos bancs d'essai des meilleurs burgers, oeufs mayo, steaks tartares, pizzas, couscous, macarons... L'ENCYCLOPEGUIDE GOURMAND DE PARIS ! Inclus : 1 poster gourmand recto-verso