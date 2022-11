Chagrin d'humour

Parcours sinueux et mélancolique d'un clown d'entreprise Sébastien Thoen, dans un récit drôle et décalé, revient sur ses années passées au groupe Canal+, ses plus gros délires, son parcours, les raisons de son licenciement par Vincent Bolloré... "Tu as cet assemblage de feuilles manuscrites dans les mains et tu te dis que pour le même prix tu aurais pu acheter deux jeux à gratter (note : Astro, ça gagne bien, Black Jack, aussi), une sucette Chupa Chups (parfum pastèque, de la bombe), un aller-retour Paris-Melun (2nde classe, tarif réduit), 100 grammes de chouquette et le DVD du film Les Babas cool (chef d'oeuvre et film le plus sous-estimé de la troupe du Splendid). Mais tu dois aussi te dire : pourquoi ce bouffon qui a fait vingt blagues à la radio, trois émissions de télé un peu regardées, présenté des gang bangs, et piégé dix personnes âgées en caméra cachée a écrit un livre ? La réponse est simple et implacable camarade : si je ne le fais pas moi, qui va le faire ? " A propos de l'auteur : Sébastien Thoen est un comédien, animateur de télévision et chroniqueur radio français. Il est renvoyé à la fin du mois de novembre 2020 de la chaîne après avoir participé à un sketch qui parodiait l'émission sur CNews de Pascal Praud, L'Heure des pros. Toutes ces chaînes pour lesquelles il a travaillé appartiennent au groupe Canal+ et sont contrôlées par l'homme d'affaires Vincent Bolloré.