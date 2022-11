Une enquête de Loveday & Ryder : Le secret de Briar's Hall

Que peut bien cacher le manoir de la famille de Lacey ? Oxford, Pâques 1961. La journée s'annonce festive, une immense chasse aux oeufs est organisée au manoir de Briar's Hall pour les enfants du village. Néanmoins, l'événement tourne au drame quand Eddie, onze ans, disparaît. Son corps sera retrouvé peu de temps après au fond d'un puits. Si les investigations du coroner concluent à un accident tragique, le Dr Clement Ryder, médecin légiste, a des doutes. Lorsque Martin de Lacey, propriétaire de la demeure, et le père de la victime lui demandent de reprendre l'enquête, Clement obtient de la police locale que sa partenaire Trudy Loveday soit affectée à l'affaire. Domestiques, jardiniers, visiteurs et habitants : c'est tout le petit monde de Briar's Hall et de la famille de Lacey qu'il leur faudra étudier de près... Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Hanna Chabchoub et Alexandra Herscovici-Schiller. A propos de l'autrice Faith Martin, également connue sous son véritable nom, Jacquie Walton, est l'autrice de nombreux romans policiers à succès. Née à Oxford et amoureuse de la campagne anglaise, elle situe nombre de ses romans dans le cadre bucolique de la région oxonienne. "Une série vraiment bien troussée et agréable". Les pipelettes en parlent