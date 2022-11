Je chouchoute mes fascias. Votre programme holistique pour prévenir douleurs et blocages physiques, apaiser le stress et stimuler votre énergie au quotidien !

Le programme ciblé pour prévenir douleurs et blocages physiques, apaiser le stress et stimuler votre énergie au quotidien ! Au même titre que les tendons et les ligaments, les fascias sont des membranes de tissu conjonctif. En cas de traumatismes, de mauvaise position ou de stress, les fascias vont avoir tendance à se rétracter. Cette perte de mobilité peut occasionner des douleurs aiguës ou chroniques, des troubles digestifs, de la fatigue... Il est donc très important de savoir en prendre soin au quotidien pour le maintien d'une bonne santé. Cela s'intègre dans une prise en charge holistique, à savoir en combinant une approche thérapeutique avec la Fasciapulsologie et des règles d'hygiène de vie (alimentation, repos physique et mental, pratique sportive adaptée à chacun). Dans ce guide pratique, découvrez la méthode pour chouchouter ses fascias au quotidien avec : le déroulé d'une journée-type, 30 postures de yoga et de Pilates, 10 recettes santé, un focus femmes enceintes, etc.