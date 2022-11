Salvation Tome 3 : Le Signal des Saints

Le dernier tome d'un cycle d'envergure par le maître du space opera moderne ! Vivre cachés... ou mourir en liberté. L'humanité a accueilli les Olyix et leur technologie utopique à bras ouverts. Mais à présent, ces visiteurs extraterrestres exigent un terrible tribut. Une par une, les villes sur Terre tombent devant leurs armes dévastatrices. Ils sont des millions à fuir vers un refuge dans l'espace, tandis que d'autres continuent à mener une guerre impossible à gagner. Une équipe tente de s'infiltrer à bord du vaisseau-arche des Olyix, espérant atteindre une enclave dissimulée à des milliers d'années-lumière de notre système solaire pour y activer un signal vers les générations futures. Mais dans l'avenir lointain, les flottes humaines continuent à livrer combat dans l'immensité glacée de l'espace... " L'imagination la plus puissante de la science-fiction. " Ken Follett " Le cycle Salvation révèle un écrivain devenu maître de son genre, qui nous livre tout ce qu'on attendait et plus. Hautement recommandé. " SFF World " Un space opera rythmé et plein d'action qui consolide encore le statut de Hamilton comme maître du genre. " Publishers Weekly " Un bouquet final poignant, une technologie fabuleuse et des concepts scientifiques éblouissants, ainsi que quelques scènes de batailles d'anthologie. " The Guardian " Un final plein de bravoure. " Locus Magazine " Une série en passe de devenir un classique moderne. " Stephen Baxter " Brillant et irrésistible. Une leçon de suspense et de spectacle. " Gareth L. Powell