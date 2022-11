Le Paris des Merveilles Tome 3 : Le Royaume Immobile

Paris, début du XXe siècle. Dans un Paris de la Belle Epoque où se côtoient gnomes, dryades, chats-ailés et arbres enchantés, Louis Denizart Hippolyte Griffont, membre reconnu d'un club de gentlemen magiciens, est sur une nouvelle affaire de meurtre. La victime est un antiquaire apparemment sans histoires, mais l'enquête du mage le conduit à un nom que beaucoup redoutent : Giacomo Nero. Cet ambitieux mage noir pourrait bien être mêlé à une intrigue trouvant ses origines à l'époque de la Régence. En ce temps-là, Griffont était le chevalier de Castelgriffe. Erudit désinvolte et mage libertin, il s'apprêtait à affronter une société secrète et, ce faisant, collaborait pour la première fois avec une certaine baronne de Saint-Gil. Cependant, révéler aujourd'hui les secrets du siècle passé pourrait bien éveiller un confit s'étendant jusqu'à l'OutreMonde... Bienvenue dans le Paris des Merveilles.