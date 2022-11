Facétieux et l'âme ardente, Jean Bosco est un enfant animé par le désir d'évangéliser. Ses moyens pour toucher les coeurs : l'amitié et la joie. Devenu prêtre, il gagne la confiance des jeunes en difficultés et crée pour eux des lieux d'accueil, de détente et de formation. Sa foi inébranlable lui fait surmonter avec humour les adversités les plus inattendues. Cette biographie, qui se lit comme un roman, nous emmène dans l'intimité du saint patron de la jeunesse.