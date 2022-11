Ecolieux, un nouveau modèle de vie. Principe et mise en pratique de la permaculture humaine

Kevin Simon, reporter du Permacooltour, est parti pendant trois ans, accompagné de ses acolytes, à la rencontre d'écolieux français qui ont choisi de prendre soin du Vivant, pour montrer qu'il est possible de concevoir et de régénérer des lieux et des paysages en harmonie avec l'environnement et les différents éléments qui le constituent. Les écolieux rencontrés lors de cette aventure à vélo mettent en pratique un ou plusieurs pétales de la fleur de la permaculture créée par le cofondateur de la permaculture David Holmgren, que ce soit l'habitat, le soin à la nature et à la terre, le vivre ensemble, la finance et l'économie, les outils et la technologie, la santé et le bien-être ou encore l'enseignement et la culture. Depuis plusieurs année, la culture de la permanence s'impose comme un renouveau nécessaire à nos sociétés, et ces écolieux nous invitent à réinventer dès aujourd'hui la vision d'un avenir commun, sobre et joyeux, en lien avec notre environnement, les végétaux, et le monde animal. Car comme le dit si bien Bill Mollison, le cofondateur de la permaculture : "Tout se jardine."