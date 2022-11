Vivre les quatre accords toltèques au quotidien. Maîtrisez le rêve de votre vie

Les Quatre Accords toltèques ont introduit un code de conduite simple mais puissant pour atteindre la liberté personnelle et le vrai bonheur. Apprendre à mettre en pratique et à vivre quotidiennement avec ces quatre accords vous aidera à recouvrer pleinement la conscience et la sagesse de votre Moi véritable. Ce livre est un précieux cadeau pour les lecteurs de don Miguel Ruiz, mais surtout pour quiconque se sentant prêt à laisser ses souffrances de côté et à faire du bonheur originel son art de vivre. Vous trouverez en particulier : - des astuces pour ne plus être prisonnier de la peur ; - des clés pour recouvrer sa volonté, sa foi et la puissance de sa parole ; - des idées et des outils pratiques pour devenir maître de sa propre vie ; - un dialogue avec don Miguel Ruiz.