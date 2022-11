7th Time Loop: The Villainess Enjoys a Carefree Life Tome 1

Sa septième vie, après diverses expériences... se déroulera en tant qu'épouse du prince héritier du pays ennemi ? ! Rishe, fille de duc, a un grand secret : quand elle meurt à 20 ans, elle revient au moment de la rupture de ses fiançailles. Jusqu'à maintenant, elle a connu des vies bien remplies en tant que marchande, apothicaire, suivante et autres. Mais pour cette septième vie, elle a une nouvelle résolution. " Cette fois, je veux une vie dans laquelle je me prélasserai ! " Malheureusement pour elle, au moment où elle s'échappe du château pour mettre son plan à exécution, elle rencontre par hasard le prince héritier de l'empire de Galkhein, Arnold. Il n'est autre que celui qui l'a tuée dans sa précédente vie, alors qu'elle était chevalier ! Comme si ça ne suffisait pas, pour une raison inconnue, il s'intéresse à elle et la demande en mariage ? ! C'est le début d'une septième vie mouvementée, complètement à l'opposé de son désir de farniente. Mais pourquoi il fallait qu'il me mette le grappin dessus ? ! Je veux me la couler douce, moi !! 7th Time Loop s'approprie les thèmes de la boucle temporelle et de la " méchante " cherchant à tout prix à éviter le pire pour en proposer une interprétation touchante et pleine d'humour. Derrière les apparences, les plus mal intentionnés ne sont peut-être pas forcément ceux auxquels on pense !