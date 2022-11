L'Envolée. Oiseaux d'ici, voisins et migrateurs

Des plus communs aux plus rares, des plus colorés aux plus discrets, une multitude d'oiseaux se posent chaque jour dans nos régions pour égayer notre quotidien. Antoine Jaumain, jeune photographe passionné de nature et en particulier d'ornithologie, a sélectionné ses meilleurs clichés pour nous proposer un panorama varié des espèces que l'on peut rencontrer tout près de chez nous ? : mésange, rougegorge, roitelet, cigogne, grande aigrette... Présentes dans nos régions toute l'année, quelques mois par an ou seulement pour quelques jours, toutes les espèces que vous pouvez observer ou seulement entr'apercevoir dans votre jardin vous attendent dans ce nouveau calendrier perpétuel ? . Jour après jour, vous allez adorer les contempler à votre guise ? !