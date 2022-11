Le Noël de Clochette

" Emplie d'humour, cette comédie romantique à l'intrigue savamment construite et à l'écriture fluide est une véritable friandise de Noël. " Booklist Un chaton jouant les cupidons entre un photographe et une pâtissière... Qui ne craquerait pas ? Emily a trouvé une place de cuisinière à Weber Haus, un charmant B&B, qui appartient à Miss Tilly, et espère y réaliser un jour son rêve : ouvrir une boulangerie-pâtisserie. Très vite, elle s'attache à la propriétaire des lieux mais n'a pas une très haute opinion de son neveu Lukas, photographe de renom qui laisse sa vieille tante gérer seule les difficultés. Venu passer les fêtes de Noël avec Tilly, Lukas parvient à amadouer Emily en lui montrant une autre facette de lui-même. Peu à peu, elle tombe sous son charme... jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'il veuille vendre Weber Haus. Or, Clochette, une petite chatte espiègle au poil tout blanc, en a décidé autrement. De plus, son instinct lui souffle qu'Emily et Lukas sont faits l'un pour l'autre. Sa mission : les aider à partager sa vision.