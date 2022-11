Les Sisters - La Série TV - Poche - tome 55. Plusse ado que toi

Les Sisters en roman, c'est nickol crème ! Wendy voudrait passer du temps avec ses copines sans avoir Marine dans les pattes. Mais la blondinette est plus tenace qu'un chewing-gum collé aux basques. Elle pense qu'elle est assez grande pour intégrer la bande. Elle est même persuadée d'être plus adolescente que sa soeur. Porte Nawak ! Une compète d'ados est alors organisée entre les deux Sisters que Wendy est sûre de remporter. Mais Marine a plus d'un tour dans son sac. Avec l'aide de Nath et Loulou, elle va se mettre dans la peau d'une grande. Il faut dire qu'à force d'espionner Wendy, Maxence et toute la bande, la vie des " adonaissants " n'a aucun secret pour elle !