Hugues Aufray. Jeune pour toujours

Hugues Aufray fêtera ses 93 printemps en août 2022. Et il vient de remporter un disque d'or pour son dernier album, preuve de la fidélité de son public. Depuis plus de six décennies, cet éternel jeune homme poursuit une carrière d'artiste populaire et respecté, aimé pour ses sublimes chansons, mais également pour le parcours exemplaire d'un homme libre qu'il a su rester, un homme attaché à la terre et à ses valeurs. Voici le premier et l'unique album souvenir de cet artiste. Il s'appuie, en partie, sur les documents iconographiques rares réunis grâce à Hugues Aufray qui a ouvert ses archives, et à ses photographes, Tony Frank et Gérard Bousquet, témoins privilégiées de 60 ans de carrière. Journaliste passionné de rock, spécialiste des grandes figures de la chanson française, fondateur, avec Johnny Hallyday, du fan-club officiel de l'idole des jeunes et de son magazine Limited Access, Rémi Bouet a consacré plusieurs ouvrages à Serge Reggiani, Michel Polnareff, Christophe et bien sûr Johnny.