Les Footmaniacs Tome 20

La BD officielle des fanas du ballon rond ! Chaussez vos crampons, les Footmaniacs envahissent une nouvelle fois le terrain des librairies ! Buts (ratés), actions (pitoyables), blessures (factices) sont au rendez-vous. C'est sûr, l'équipe du FC Palajoy ne vous épargnera rien, pas même les éclats de rire et les torsions des zygomatiques ! Dans ce nouveau tome, Marcel Dubut ne peut pas se rendre au Qatar pour assister à la coupe du monde. Qu'à cela ne tienne, il va recréer les conditions du Qatar à Palajoy, faire rejouer les rencontres et vivre le mondial en direct. Mais les tonnes de sable déversées sur le terrain et les palmiers en pots ne font pas oublier que les matchs se déroulent en plein hiver et qu'à Palajoy, en hiver, ça caille ! Rejoignez les Footmaniacs, les fans les plus givrés du monde de la planète Foot !