J'ai rêvé Paris

Pendant le confinement, Paris, la Ville lumière devenue silencieuse en plein jour s'était brusquement dépeuplée ; tous les humains qui la veille couraient encore après leur destin avaient soudain disparu. A travers son objectif, la photographe nous fait découvrir les moments magiques qu'elle a vécu dans cette ville désertée quand la nature reprend ses droits, avec la grâce et la poésie qui émanent de ces paysages. Au premier cliché, elle ne mesurait pas encore les merveilles que la ville dépeuplée s'apprêtait à lui livrer. Les vues désertes de Paris n'avaient rien de morbide. En fait, le temps ne s'était pas arrêté, il était en suspens. Les paysages urbains qui s'offraient étaient porteurs d'une mélancolie savoureuse. La Ville lumière comme on ne l'avait jamais vue, et comme on ne la reverrait peut-être jamais. Dans cet ouvrage, Yaël vous offre l'expérience inattendue d'une photographe confrontée à un monde jusque là imaginaire qui grâce à son oeil a su capter ses moments uniques, symboles féériques d'une mise en garde de la nature et des défis auxquels l'humanité est confrontée pour préserver son environnement