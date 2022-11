Patrick Weber raconte les couples royaux de Belgique

Après avoir brossé les portraits des Princesses de Belgique, Patrick Weber poursuit ses histoires de l'histoire de la Belgique. Cette fois, il nous raconte Les couples royaux de Belgique. Parce que l'histoire est aussi une affaire intime, faite de sentiments, de trahisons et de passions. Parce que certaines romances étaient avant tout des arrangements matrimoniaux diplomatiques. Parce que certains coups de foudre ont changé la face de l'histoire. Parce que certaines relations extraconjugales ont fait trembler des trônes... Autant de bonnes raisons pour explorer les coulisses les plus intimes de ces couples mythiques. Fidèle aux codes de la collection, Patrick Weber racontera de manière accessible, authentique et vivante douze histoires. Douze souverains qui ont marqué de leur empreinte le destin des régions qui constituent la Belgique actuelle. Nous voyagerons de la Renaissance de Marie de Bourgogne et de Charles Quint à la période contemporaine de Philippe et Mathilde en passant par l'époque baroque ou encore l'empire napoléonien. Nous épinglerons aussi des lieux, des anecdotes... sans oublier quelques mystères qui entourent, encore aujourd'hui, ces récits.