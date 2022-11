Le Roi-démon et moi, et nos 10 enfants Tome 4

Akari et le Roi-démon partent en voyage de noces et profitent en tête à tête des vapeurs d'une source chaude ! L'occasion pour la jeune fille de découvrir d'autres facettes de Guran. Mais avant cela, il leur faudra ruser pour échapper au roi des Elfes d'une part et à l'armée humaine de l'autre : chaque camp espérant capturer la prêtresse de toutes les calamités. Avec la naissance de Sank, le petit dernier qui s'avère un stratège de génie, le plan pour libérer la mère du Roi-démon s'organise...