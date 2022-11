Grégory Havret, l'autobiographie

De sa partie mythique avec Tiger Woods pour la gagne lors de l'US Open 2010, à ses trois titres sur le Tour européen, Grégory Havret a affronté et battu les plus grands. Du Golf de Bussy où il a débuté, à Pebble Beach ou Augusta, il nous raconte cette incroyable trajectoire et nous plonge dans les coulisses de ses parties face aux grands frappeurs américains. Assistant capitaine de la Ryder Cup 2018 en France, il nous donne les raisons de la débâcle américaine. Dans son livre, Grégory se confie sans concession sur les joies et les difficultés de suivre la caravane du Tour qui vous conduit 30 semaines par an vers une nouvelle destination. Il nous fait vivre de l'intérieur les hauts et les bas de son jeu de golf, sa vie intime, l'argent, les coachs, les préparateurs mentaux, une carrière qu'il n'aurait jamais imaginée. Un livre plein d'émotions avec de nombreuses anecdotes inédites, dans lequel il pense à glisser ses conseils de golf pour la vie. Grégory Havret est golfeur professionnel depuis 23 ans, il s'entraîne au golf du Médoc à Bordeaux, où il réside.