New York 1997. L Histoire officielle du film

Plus de 40 ans après la sortie du blockbuster iconique, New York 1997 : l'Artbook officiel du film plonge dans les archives pour dévoiler sa création. Réalisé par John Carpenter et sorti en 1981, New York 1997 a séduit le public du monde entier avec ses personnages mémorables, ses effets spéciaux créatifs et son atmosphère sombre. Cet ouvrage est la rétrospective ultime d'un film devenu culte. Ce livre indispensable mêle l'illustration du processus ayant abouti à la production d'un blockbuster de science-fiction, qui a fortement influencé la pop culture, à des informations sur les costumes, les effets spéciaux, la musique, les affiches, et bien plus encore. Contenant des entretiens inédits avec les acteurs et les membres de l'équipe, cette collection extraordinaire d'images encore jamais vues donnera aux fans des renseignements exclusifs sur tous les aspects de New York 1997. John Walsh est un cinéaste doublement nommé aux BAFTA. Après avoir été diplômé de la London Film School, il a créé Walsh Bros Ltd, l'une des sociétés de production du top 100 britannique. Son premier long métrage, Monarch, a été restauré après que John Walsh a retrouvé la pellicule originale en 35 mm - que l'on croyait perdue - dans des archives et fait désormais partie d'un grand reportage de BBC News sur les films récemment disparus. John était un étudiant en cinéma de 18 ans lorsqu'il rencontra Ray Harryhausen et réalisa un documentaire sur sa vie et sa carrière. En tant qu'administrateur de la Fondation Harryhausen, John travaille à préserver les collections regroupant ses créatures et ses archives. Il a également enregistré des commentaires pour certains films du réalisateur. C'est un conférencier ayant participé à de nombreux festivals de cinéma, ainsi qu'un ardent défenseur de l'animation en stop-motion. Ses livres comprennent Harryhausen : The Lost Movies et Flash Gordon : The Official Story of the Film, inédits en français et tous deux nommés aux Rondo Awards du livre de l'année.