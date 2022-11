Corée. La K culture

La K-Culture, phénomène mondial qui englobe toute la pop culture venue de Corée, fascine un public de plus en plus grand. Le succès fulgurant des groupes de K-pop, des séries, et le renouveau du cinéma coréen contemporain ouvrent des portes vers une culture passionnante. Evoquant également la gastronomie, la nightlife, la mode, la BD... et présentant l'identité coréenne des grandes capitales du monde, ce livre est un véritable voyage autour du K-world !