À coup sûr. Le flic et le soldat 5

Tout est bien qui finit bien pour Wess et Vassili. Plus de prise d'otages, plus de parents psychopathes, plus de course-poursuite à l'autre bout de la terre. Rien qu'une soirée entre amis pour savourer le calme après la tempête. Le calme ? Pas si Wess a son mot à dire. Après tout, son pilote favori vient quand même de remporter la plus démente des courses de bagnoles ! Alors il entend bien célébrer la victoire aux côtés des hommes de Vassili et de Carmen. Leur petite famille à eux... C'est aussi l'occasion de descendre quelques bouteilles de gin tout en dressant le bilan. D'autant que Vassili a l'air préoccupé, comme s'il n'arrivait pas à sortir ce qu'il a sur le coeur. Mais Wess est confiant. Ils vont gérer comme des chefs. Parce que lorsqu'il a son mec avec lui, tout marche toujours comme sur des roulettes. A coup sûr... Le flic et le soldat - Episode 5 #MM #Homoromance #Happy End