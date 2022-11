Année liturgique, temps de l'Eglise

Chaque religion a son nouvel an, souvent à des dates qui varient en fonction du calendrier retenu (lunaire, julien, grégorien...) : fin septembre/début pour les juifs, pendant l'été pour les musulmans, entre le 13 et le 14 janvier pour les orthodoxes, et pour les catholiques, le premier dimanche de l'Avent, qui tombe entre les derniers jours de novembre et les premiers de décembre. Car l'Eglise a son propre temps, différent du temps séculier ou civil. Comprendre son déroulement au fil des jours, des semaines et des mois, chacun d'eux ayant leur tonalité spirituelle propre, est essentiel pour prier en communion avec toute Eglise.