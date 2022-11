Dragon Ball Le super livre Tome 2 : L'animation 1re partie

Dans cette première partie du guide de l'animation de Dragon Ball, retrouvez plus de 350 pages sur les séries animées Dragon Ball et Dragon Ball Z. Revivez les moments emblématiques de la saga et découvrez leurs secrets de conception : génériques, interludes, esquisses, mise en couleur... De Son Goku enfant jusqu'à son combat contre Boo, le monde de Dragon Ball n'aura plus aucun secret pour vous. Avec en prime, une interview exclusive d'Akira Toriyama.