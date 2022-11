Blue Giant Supreme Tome 10

Après avoir conquis le Japon, Dai s'attaque à l'Europe ! Le groupe Dai Miyamoto Number Five est exceptionnellement invité au plus grand festival de rock du Royaume-Uni. Entre une foule de dizaines de milliers de fans et des stars du rock, ce concert est comme un match joué à l'extérieur, et le trac de Dai grimpe en flèche. Arrivera-t-il à partager sa passion du jazz ?