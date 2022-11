En 1983, les six derniers épisodes de la série IL ETAIT UNE FOIS... L'ESPACE étaient regroupés en un long-métrage cinéma intitulé "La Revanche des humanoïdes". Dans cette apothéose en forme de space opéra, les héros (Pierrot, Psi, le robot Metro et son génial inventeur Maestro) affrontent des hordes de machines alliées à leurs ennemis de toujours, le Teigneux et le Nabo.