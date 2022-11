Après deux années de covid, il était temps de souffler un peu... et de voir l'apéro au bout du tunnel ! D'autant que les choses changent chez Mathou : Loulou est désormais une pré-adolescente à la répartie affutée, la chatte Simone a débarqué chez eux et le confinement a bousculé toutes leurs habitudes... Mathou nous embarque une fois de plus dans une année riche en émotions !