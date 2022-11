Un cœur en flammes

La perte de son coéquipier dans un incendie a particulièrement affecté Rose. Jim était son ami ; comment peut-on en douter et lui reprocher sa disparition ? Malgré les soupçons qui l'acculent et le climat pesant à la caserne, la jeune femme prend très à coeur son métier de pompier. L'arrivée du beau Gull, un volontaire, lui redonne bientôt le sourire. De la tendresse et du soutien, Rose va en avoir besoin, car un second corps est retrouvé dans les flammes et, de nouveau, on la pointe du doigt. Une chose est sûre : dans l'obscurité, un acharné tire les ficelles de ce qui s'apparente à un terrible cauchemar.