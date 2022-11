Familles Système avec Autodesk Revit. Eléments de construction, de circulation et définition des pièces

Sous Autodesk® Revit®, les familles Système sont essentielles pour modéliser un bâtiment. Elles fournissent les éléments de construction (murs, plafonds, toits, sols...), les éléments de circulation (rampe d'accès, escaliers, garde-corps) ou encore les éléments d'annotation. Codés par défaut dans le logiciel, tous leurs paramètres sont définis (géométrie, comportement, catégorie, sous-catégories...) laissant penser qu'il n'existe pas de marge de manoeuvre. Le but de cet ouvrage est d'apprendre à maîtriser les contraintes de ces éléments, tout en révélant le potentiel créatif et parfois insoupçonné que leur modélisation permet. Les chapitres, conçus pour répondre aux besoins des utilisateurs et les aider à progresser rapidement, sont regroupés autour des thématiques suivantes : - Notions fondamentales : ce sont les notions de base (catégories, paramètres, notions du type ou d'occurrence) indispensables à maîtriser pour travailler avec les familles. - Spécificités des familles Système : ce chapitre permet d'aborder les particularités (hôte, structure composée...) de ces familles et d'étudier les outils qui leur sont propres. - Murs, Murs-rideaux, Sols, Plafonds, Toits, Escaliers, Garde-corps, Rampe d'accès : chaque type est détaillé dans un chapitre dédié. - Edition avancée : ce chapitre permet de découvrir des outils spécifiques pour gérer la géométrie (modification de formes, séparation de couches...). - Pièces et Surfaces : enfin, ces chapitres permettent d'aborder les éléments d'information qui seront notamment utilisés pour les nomenclatures. Didactique, tout en couleur, ce manuel propose de nombreux conseils et astuces ainsi que des exercices qui vous permettront de modéliser un mur-rideau avec porte et fenêtres, de créer un brise-soleil à l'aide des toits vitrés, de modéliser des fenêtres de toit dans une pièce mansardée, de créer un garde-corps, d'afficher la hauteur sous plafond dans l'étiquette de pièce avec Dynamo... Que vous soyez BIM Managers, Data Managers, architectes, ingénieurs ou techniciens de bureaux d'études ou encore étudiants, ce manuel vous accompagnera au quotidien pour tirer pleinement parti du potentiel métier offert par Autodesk® Revit®. PREREQUIS. Avoir accès à la version 2023 de Revit® et à la version 2. 13 de Dynamo pour Revit® (2023). Certains exercices nécessitent l'usage de Microsoft® Excel®. Attention, les exercices et fichiers fournis peuvent ne pas être compatibles avec les versions antérieures.