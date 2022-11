Le bal des oiseaux. Avec 1 CD audio MP3

L'hiver arrive sur la pointe des pieds : c'est l'heure pour Pioupy l'étourneau de voyager jusqu'au Pays chaud. Manque de chance, il rate le départ et sa famille s'envole sans lui ! Avec l'aide de Bianca, la grive musicienne, il compte bien retrouver les siens au Grand bal des oiseaux. Un conte mélodieux pour s'envoler avec les oiseaux migrateurs. Entre albums et premiers documentaires, les "Contes de la nature" sensibilisent les enfants aux merveilles de la nature avec : - Un CD contenant le conte lu et des sons naturels enregistrés (chants d'oiseaux, pluie, vents, etc.). - Une relaxation inspirée pour clore l'histoire en douceur. - Une fiche numérique pour les parents avec des activités pour poursuivre l'éveil des enfants à la nature.